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ترشيح ترامب لجائزة "نوبل للسلام"!

الإثنين 01 فبراير 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح ترامب لجائزة "نوبل للسلام"!



واشنطن/سما/

رشح النائب الإستوني جاك ماديسون، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لجائزة "نوبل للسلام".

وأوضح السياسي الذي يمثل حزب "الشعب" المحافظ في إستونيا أنه رشح ترامب لأن هذا هو أول رئيس أمريكي في الثلاثين عاما الماضية، لم تخض بلاده حربا خلال فترة رئاسته.

وكتب ماديسون على "فيسبوك" اليوم الاثنين "بالإضافة إلى ذلك، تحت قيادته، تم توقيع عدد من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، مما ساعد على ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. وسنرى من الذي سيحصل على جائزة نوبل للسلام".

Seoses asjaoluga, et nominente Nobeli rahupreemiale saavad esitada ka parlamentide liikmed, siis kasutasin seda...

Posted by Jaak Madison on Sunday, January 31, 2021


وأشار إلى أنه ليس الوحيد الذي يرشح ترامب لجائزة نوبل. وأضاف ماديسون: "لكن كما نعلم، كلما زاد عدد المتقدمين، زادت فرص النجاح".

هذا وتُمنح جائزة نوبل للسلام سنويا في أوسلو منذ عام 1901. وفقا لميثاق مؤسسة نوبل، يمكن تسمية المرشحين من قبل أعضاء البرلمانات الوطنية والحكومات من مختلف البلدان وأعضاء المحاكم الدولية ورؤساء الجامعات والأعضاء الحاليين والسابقين والمستشارين في لجنة نوبل النرويجية.

#ترامب #جائزة نوبل للسلام #جاك ماديسون #حزب الشعب #الشرق الأوسط

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