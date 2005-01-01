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أسعار النفط ترتفع على الرغم من تعثر توزيع لقاحات كورونا

الإثنين 01 فبراير 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط ترتفع على الرغم من تعثر توزيع لقاحات كورونا



وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقى بظلال على توقعات الطلب على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 55.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.44 دولار للبرميل. وزاد الخامان القياسيان نحو ثمانية بالمئة في يناير الماضي.

وتلقت أسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية. لكن حالة الابتهاج إزاء نهاية محتملة للجائحة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات وزيادة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

لكن في ظل إحراز المزيد من اللقاحات نجاحا في التجارب وانخفاض الإصابات في بعض المناطق، فإن الطلب على النفط والوقود من المرجح أن يرتفع مع تلقي المزيد من سكان العالم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" يوم الجمعة الماضي أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية لمعظم العام الجاري قبل أن يكتسب التعافي زخما مع نهاية 2021.

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