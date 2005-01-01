رغم التهديدات.. الصحافة تسرب بند سري جديد في عقد ميسي مع برشلونة

وكالات

رغم تهديدات برشلونة باللجوء للقضاء بسبب الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي الأخير مع "البارسا" الذي تم توقيعه عام 2017، ما زالت الصحف الإسبانية تواصل كشف المزيد من بنوده.

وذكرت صحيفة "إلموندو"، التي فجرت الأزمة، أن عقد النجم الأرجنتيني الأخير الذي يضم رواتب وحوافز، يشمل أيضا بندا سريا يسمح له بالحصول على 66 مليون يورو كمكافأة له على وفائه للفريق الكتالوني.



وأكدت الصحيفة، أن ميسي تسلم فعلا 33 مليون يورو في شهر يوليوز الماضي وسيحصل على النصف الباقي (33 مليون يورو) في نهاية الموسم الحالي، حتى لو غادر برشلونة ولم يجدد عقده.

وكانت "إلموندو"، كشفت أمس الأحد، تفاصيل عقد ميسي الجاري مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 -2018 وبلغ إجمالي قيمته حسب الصحيفة ما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما وبرشلونة في يونيو المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.