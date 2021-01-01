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200 عالم دين في موريتانيا يحرمون التطبيع مع إسرائيل

الإثنين 01 فبراير 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
200 عالم دين في موريتانيا يحرمون التطبيع مع إسرائيل



وكالات / سما /

أصدر 200 من العلماء والأئمة الموريتانيين مساء أمس الأحد، فتوى تحرم التطبيع مع إسرائيل وتعتبر العلاقة مع "الكيان الغاصب لأرض فلسطين والمحتل لبيت المقدس وأكنافه حراما ولا تجوز بأي حال".

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أكد الموقعون على الفتوى في ندوة لهم بجامع التوفيق بنواكشوط "أن التطبيع مساندة ودعم كامل للصهاينة الغاصبين على كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير ولا يمت إلى الصلح بصلة".



وأكد العلماء أن التطبيع حرام من أعظم المحرمات، معتبرين أن واقع التطبيع موالاة، وموادّة، وتحالف مع العدو، وتعاون معه في مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين.

ودعا العلماء حكومة بلادهم إلى الالتزام بما سبقت أن أعلنت من أنها لا تعتزم التطبيع مع إسرائيل.

 

#إسرائيل #موريتانيا #التطبيع

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