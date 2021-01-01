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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين حالة

الإثنين 01 فبراير 2021 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين حالة



وكالات

أفادت  منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، بتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حاجز الـ 102 مليون إصابة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات عتبة الـ 2.2 مليون حالة وفاة.

 ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في العالم 102 مليون و83 ألفا و344 شخصا، بينما بلغ إجمالي الوفيات مليونيين و209 آلاف و195 حالة وفاة.
فيما أشارت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى أن الإصابات اقتربت من 103 ملايين إصابة والوفيات لامست مليونين و227 ألف وفاة.


وتتصدر الولايات المتحدة عدد الإصابات بإجمالي يتجاوز 25 مليون إصابة، تليها الهند بأكثر من 10.7 مليون إصابة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بأكثر 9 مليون إصابة، بينما جاءت روسيا في المركز الرابع بأكثر من 3.8 مليون إصابة.

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