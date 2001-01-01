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العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يحصل على لقاح كورونا قبل ملايين الأمريكيين (فيديو)

الإثنين 01 فبراير 2021 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يحصل على لقاح كورونا قبل ملايين الأمريكيين (فيديو)



وكالات

 عرضت قناة الغد تقريرا مصورا عن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد، المعتقل حاليا في جوانتانامو قبل أن يحصل عليه ملايين الأمريكيين.

وتابع التقرير "لكن الحديث عن تطعيم سجناء جوانتانامو أثار حفيظة الملايين من الأمريكيين المنتظرين، والكثير من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن انتقادات شديدة لهذه الخطوة".

وجاءت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة، حيث كتب حساب كودي على تويتر، "سيحصل العقل المدبر على هجمات 11 سبتمبر على اللقاح، بينما ينتظر أفراد عائلتي المعرضون للخطر على "قائمة اليانصيب".

فيما قال حساب آخر، سيحصل الإرهابي على لقاح كورونا،، فمتى ستحصل أنت على لقاحك؟ أو حتى والديك؟”.

وقال حساب آخر، "لا يجب أن يحصلوا على اللقاح أبدًا".

هذا ومن المقرر أن يتلقى السجناء الجرعة الأولى من اللقاحات، صباح الإثنين المقبل، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وتقول السلطات إن تطعيم السجناء لاستئناف إجراءات محاكمتهم التي تأخرت بسبب الوباء.

#هجمات 11 سبتمبر #خالد شيخ محمد #جوانتانامو

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