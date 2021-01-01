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ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل للسلام

الإثنين 01 فبراير 2021 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل للسلام



واشنطن/سما/

رُشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام يوم الأحد لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات تطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وأربع دول عربية عرفت باسم “اتفاقيات ابراهام”.

ورشح الاثنان المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز الاستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.

وكان كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات التطبيع بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف، أغسطس/ آب ومنتصف ديسمبر كانون/ الأول، وكانت أهم تطور دبلوماسي بالشرق الأوسط خلال 25 عام

#جاريد كوشنر #جائزة نوبل #البيت الابيض #آفي بيركوفيتش

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