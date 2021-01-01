  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

البحرين:قطر لم تظهر أي جدية لحلحلة الملفات العالقة

الإثنين 01 فبراير 2021 06:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين:قطر لم تظهر أي جدية لحلحلة الملفات العالقة



المنامة/سما/

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني محمد السيسي البوعينين، أن قطر لم تظهر أي جدية في تنفيذ التزاماتها ببنود "العلا" لحلحة الملفات العالقة.

وخلال لقائه بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أشاد البوعينين "بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية، للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دول العالم والمنطقة، في إطار معتدل يحترم المبادئ الدولية، سعيا لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب".

وأضاف: "البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية "العلا" باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد".

#البحرين #قطر #أزمة البحرين وقطر

الأكثر قراءة اليوم

رئيس هيئة التقاعد: رئيس الوزراء أكد على قرار إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة

تفاصيل مقتل زينة كنجو عارضة الأزياء اللبنانية على يد زوجها وآخر ما كتبته عنه !

مشاهدة مباراة الدنمارك والسويد بث مباشر نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحمد : كافة ملفات غزة تم حلها وخلال أيام سيلمس الجميع قرارات الرئيس

أمير دولة قطر يوجه بمنحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار

مالية غزة تعلن عن موعد والية صرف رواتب موظفي القطاع العام

الداخلية بغزة تعلن عن إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية اعتباراً من هذا التاريخ ..

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس: تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة لما بعد منتصف فبراير

860x484 (2)

وزير الحرب الاسرائيلي "بيني غانتس" يظهر على قناة عربية مهددًا حماس بغزة ..!

MEE : تركيا غاضبة من حملة بالإعلام العبري ضد علاقتها بحماس

الصحة الفلسطينية توضح حقيقة نقل اسرائيل 5 آلاف جرعة من اللقاح لفلسطين

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع