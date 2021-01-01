شاهد كيف تصرفت مذيعة نشرة جوية مع طفلها على الهواء مباشرة

وكالات

أثار رد فعل مذيعة كانت تقدم النشرة الجوية في الولايات المتحدة إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فوجئت بطفلها أثناء تقديمها النشرة على الهواء مباشرة.

وبينما كانت تقدم المذيعة ليزلي لوبيز توقعات الطقس في الصباح من منزلها على قناة "إيه بي سي7" الأمريكية، فوجئت بطفلها (4 أشهر) وهو يظهر معها في الكادر.

وأمام مسك الطفل الزاحف لساق والدته، ضحكت وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية دون أي مشاكل قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني، لتثبت أن العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في الوقت الحالي، حتى بمقاطعة الأطفال لاجتماعات العمل بتقنية "الفيديو كونفرانس".

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من مستخدمي "تويتر" برد فعل الأم.