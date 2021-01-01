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غانتس: لن نسمح لإيران أن تكون مسلحة نوويا ومستعدون لكل الاحتمالات الحربية (فيديو)

الإثنين 01 فبراير 2021 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لن نسمح لإيران أن تكون مسلحة نوويا ومستعدون لكل الاحتمالات الحربية (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأحد، أن بلاده لن تسمح لإيران لامتلاك سلاح نووي، وأنهم بلاده لديها كل الحلول الحربية لمنع ذلك.

وقال غانتس في حوار مع قناة "الغد العربي"، "إن إسرائيل دولة قوية وجاهزة لكل الاحتمالات في الدخول مع حرب ضد إيران".


وأضاف، "إيران دولة شغوفة بتطوير قدراتها النووية من نواح عسكرية، وإذا وصلت إلى ذلك ستشكل مشكلة دولية، وستكون مشكلة للمنطقة أيضا، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل.. أعتقد أن التعامل معها يجب أن يكون على مستوى دولي وبمشاركة القوى العظمى".

 كما أوضح أن إيران تشكل تهديدا على دول الخليج، وتعمل بشكل تآمري في هذه الدول، وتمثل تحديا لإسرائيل، مشيرا إلى أنها إذا امتلكت سلاحا نوويا ستفتح الباب أمام "التسلح النووي" في المنطقة، حسب قوله.

واستكمل غانتس "لن نسمح لإيران أن تكون مسلحة نوويا، وهذا هو هدفنا، وهذه مصلحة إقليمية ودولية،، لأن النظام في طهران متطرف، وسنقاوم ذلك، لقد عثرنا على الأرشيف النووي ووجدنا كيف تعاملوا مع مسألة التسلح النووي".

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قال يوم يوم الثلاثاء، إن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون (خطئا)".


وهو ما رد عليه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل.

#ايران #بيني غانتس #السلاح النووي #اسرائيل

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