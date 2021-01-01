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إسرائيل تمدد الاغلاق العام وتتوقع تأخر التعافي من آثار الجائحة

الإثنين 01 فبراير 2021 06:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمدد الاغلاق العام وتتوقع تأخر التعافي من آثار الجائحة



القدس المحتلة/سما/

مدّدت الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الأحد، الإغلاق العام حتى السادسة صباحا من يوم الجمعة المقبل، بعد صادقة الكنيست في وقت سابق اليوم على رفع غرامات مخالفة تعليمات كورونا.

وتوصّل الليكود و"كاحول لافان" إلى تفاهكمات في الدقيقة الأخيرة قبل انتهاء الإغلاق ليل الأحد - الإثنين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في بداية الجلسة إنه يجب "منع التجمهرات في كل المجتمعات"، رافضًا حصر الانتقادات تجاه الحريديّين فقط.

ووعد نتنياهو بإحضار مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال الأسبوع الجاري.

من جهته، قال وزير الأمن ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إن هناك ثمنًا للإغلاقات.. لا يمكن الاستمرار في دفعه.

وعلى الرغم من الخلافات، دعم وزراء "كاحول لافان'' تمديد الإغلاق، لكنهم يعتقدون أنه في ضوء استقرار معدل الإصابة والعدوى يمكن تخفيف بعض قيود الإغلاق، خاصّة كل ما يتعلق بالتعليم لجيل الطفولة والأعمال التجارية، بيد أن وزارة الصحة تعارض أي تخفيفات خلال الأسبوع الجاري.

إلى ذلك، حرّرت الشرطة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع 1500 مخالفة كورونا، في غالبيتها العظمى عند الحواجز التي نصبت على محاور الطرقات الرئيسية في البلاد.

وتتمحور المخالفات حول عدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بتعليمات الإغلاق، خاصة مغادرة المنزل والسفر دون أي سبب مقنع.

كما حرّرت مخالفات للمئات ممن ارتكبوا مخالفات سير، والسرعة الزائدة، والحديث بالهاتف الخليوي إثناء القيادة، ومخالفات انعدام الأمن والأمان بمركبات وشاحنات، والقيادة تحت تأثير الكحول، فيما تم إنزال عشرات المركبات عن الشارع ومنع استخدامها لمدة شهر على الأقل.

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