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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في شباك وست هام

الإثنين 01 فبراير 2021 06:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في شباك وست هام



لندن/سما/

عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين في شباك وست هام يونايتد اليوم الأحد.

وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري، بتسجيله هدفين، معززا صدارته لقائمة الهدافين.

ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2020-2021:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 15 هدفا.

2- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير) برصيد 12 هدفا.

3- هاري كين (توتنهام هوتسبير) برصيد 12 أهداف.

#ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي #محمد صلاح #ليفربول

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