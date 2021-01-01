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بيل غيتس يرد على اتهامه بضلوعه في ظهور وباء كورونا

الإثنين 01 فبراير 2021 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيل غيتس يرد على اتهامه بضلوعه في ظهور وباء كورونا



وكالات

رد بيل غيتس أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" العالمية على اتهامه بالضلوع في ظهور "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن وقف تفشي الوباء يقتضي تطعيم 70 إلى 80 % من سكان العالم.

وقال في مقابلة مع صحيفة "سودديتش زيتونغ" الألمانية، إنه "استثمر في تطوير اللقاح 1.7 مليار دولار لمواجهة الوباء في العالم".

وأضاف: "بحث الناس عن حلول بسيطة يمثل تحديا كبيرا. هم يتساءلون عما إذا كان هناك شخص ما وراء الوباء. أمر سيء أن تمنع المعلومات المظللة من التطعيم، كون هذا سيجعل الوباء يستمر لفترة أطول".

وأشار غيتس إلى أنه تلقى اللقاح فور توفره كونه يخضع للقاعدة العمرية المقدمة للتطعيم. وتابع: "تغطية التطعيم في الدول المتقدمة ستبلغ ذروتها بحلول فصل الصيف المقبل".

وختم: "لسوء الحظ، فإن عدد الوفيات في العديد من البلدان أعلى من أي وقت مضى، وقد يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى حتى يحل الطقس الدافئ. وبفضل التطعيم سيتسنى خفض معدل الوفيات".

#بيل غيتس #ظهور فيروس كورونا #وباء كورونا #شركة مايكروسوفت

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