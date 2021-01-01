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ليفربول يفوز على ويست هام بثنائية من محمد صلاح..فيديو

الإثنين 01 فبراير 2021 05:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يفوز على ويست هام بثنائية من محمد صلاح..فيديو



لندن/سما/

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 57 و68، قبل أن يضيف زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.
وقبل 3 دقائق من نهائية الوقت الأصلي للمباراة أحرز كريغ داوسون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.


وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة ليصعد للمركز الثالث مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة عن الوصيف مانشستر يونايتد، و4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ44 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.


في المقابل، توقف رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

 
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