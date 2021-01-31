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الدنمارك يتوج ببطل كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخها ..صور و فيديو

الإثنين 01 فبراير 2021 05:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك يتوج ببطل كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخها ..صور و فيديو



القاهرة/سما/

توج المنتخب الدنماركي بكأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" بعد تغلبه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في نهائي المونديال.

وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة النهائية لمصلحته بفارق هدفين بنتيجة 26-24.

وهذا التتويج هو الثاني للمنتخب الدنماركي في المونديال بعد الأول الذي أحرزه في البطولة الماضية عام 2019 على حساب النرويج بنتيجة 31-22.


في المقابل، عجز المنتخب السويدي عن تحقيق لقبه الخامس، ويعود تتويجه الأخير إلى المونديال الذي استضافته مصر عام 1999 عندما تغلب في النهائي على المنتخب الروسي بفارق هدف واحد بنتيجة 25-24.

يذكر أن الميدالية البرونزية أحرزها المنتخب الإسباني بفوزه في وقت سابق اليوم في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع على نظيره الفرنسي بنتيجة 35 -29.

واستضافت مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

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