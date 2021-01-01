تقرير: رسالة تهديد تصل سفير "اسرائيل" بالهند بالتزامن مع انفجار نيودلهي

القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة الاسرائيلية (13) مساء اليوم عن رسالة تهديد بعثت الى سفير اسرائيل في الهند رون-مالكا في اطار محاولة استهداف السفارة في نيودلهي الجمعة الماضية،

وذكرت الرسالة التي وضعت بالقرب من عبوة ناسفة وضعت داخل علبة مشروب :"رسالة رسمية من سار الله الهند حزب الله الى ممثل الدولة الارهابية دكتور رون مالكا. هذه فقط مقدمة، نحن نراقبك وما تأكل. استعد للانتقام للابطال قاسم سليماني، ابو مهدي المهندس ومحسن فخري زادة، بقي لد هو عد الايام" وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وتوضح الرسالة التي كتبت باللغة الانجليزية ان ايران هي من تقف وراء محاولة الاعتداء. وذكرت القناة (13) انه على ما يبدو يدور الحديث عن شبكة متطورة، والتحقيقات تتركز في طلاب جامعات هنود شيعة درسوا في ايران. والتقديرات انه تم توجيههم عن طريق ايرانيين كشبكة محلية.

وافادت وسائل اعلامية محلية امس في الهند ان مواطنين ايرانيين تم التحقيق معهم من قبل القوات الخاصة لشرطة نيودلهي للاشتباه بتورطهم بمحاولة تنفيذ اعتداء بالقرب من السفارة الاسرائيلية في نيو دلهي، وذلك بعد تمييز مشتبهين ينزلان من سيارة اجرة بالقرب من موقع الحدث.

وكما هو معروف لم يصب اي شخص ولم يحدث اي ضرر لمبنى السفارة الاسرائيلية جراء الانفجار الذي وقع على بعد 50 متر من السفارة الاسرائيلية في نيو دلهي. في حين تضررت عدد من المركبات جراء الانفجار، ووفقا لتقارير فانه وقع نتيجة عبوة بدائية الصنع انفجرت بقوة منخفضة والتي على ما يبدو القيت من سيارة مارة، والشرطة المحلية تحقق بالحادث.