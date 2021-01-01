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الرجوب يوقع تجديد رعاية "الفدائي" للموسم الكروي الجديد مع "جوال"

الأحد 31 يناير 2021 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يوقع تجديد رعاية "الفدائي" للموسم الكروي الجديد مع "جوال"



رام الله /سما/

وقع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، مع مدير عام شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" عبد المجيد ملحم، اتفاقية تجديد رعاية ودعم المنتخب الوطني لكرة القدم "الفدائي" للعام 2021-2022.

وتأتي مراسم توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تكريم لاعبي المنتخب الوطني في مدينة الأمل الشبابية الرياضية في أريحا، بعد فوزهم الذي حققوه خلال مباراتهم الأخيرة في لقاء ودّي جمعهم مع شقيقهم الكويتي، بعد انقطاع لعام كامل بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث يواصل الفدائي تحضيراته لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفي هذا السياق، هنّأ الرجوب أبطال الفدائي بفوزهم الأخير، مباركا لهم خطواتهم القادمة في التصفيات الآسيوية، مؤكدا ثقته وثقة الأسرة الرياضية بأبطال الفدائي ثقة كبيرة، وبأنهم سيكونون خير ممثل لفلسطين في الملاعب الدولية.

وأكد دور جوال المميز في رعايتها الدائمة للرياضة الفلسطينية ومكوناتها، والتي تمثلت اليوم بتجديد رعايتها للمنتخب الفدائي.

من جهته، بارك ملحم لأبطال المنتخب الفلسطيني فوزهم الودّي المعنوي الهام على الشقيق الكويتي، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع جوال والأسرة الرياضية بكل أطرافها.

وقال إن الرياضة أقرب رسالة للشباب ينقلون بها صورة وعلم فلسطين وهويتها لكل الفضاءات التي يبدعون بها.

#جبريل الرجوب

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