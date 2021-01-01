استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والموحدّة أقل من 2%

القدس المحتلة /سما/

بيّن استطلاع للرأي نشرته القناة 12، مساء الأحد، أن انشقاق الإسلامية الجنوبية عن القائمة لن يؤثّر عليها بأكثر من مقعد.

وبحسب الاستطلاع، ستحصل المشتركة على 9 مقاعد (أقلّ بمقعد واحد عن آخر استطلاع) بينما ستحصل القائمة العربية الموحّدة برئاسة د. منصور عباس على 1.8٪، أي أنه لن يتجاوز نسبة الحسم وقوّته أكثر من مقعدين بقليل.

وأجري استطلاع الرأي اليوم، الأحد، أي بعد الإعلان عن انضمام رئيس بلدية سخنين السابق، مازن غنايم، إلى القائمة وإجرائه جولات انتخابيّة مع عبّاس.

وفي حال خوض المشتركة الانتخابات بقائمة تشمل كافّة مكوّناتها، فستحصل على 10 مقاعد، بثبات في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة، ولكن بتراجع 5 مقاعد عن الانتخابات الأخيرة.

وإسرائيليًا، جاءت المقاعد على النحو الآتي: الليكود 30، "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد 17، "تكفاه حدشاه" برئاسة غدعون ساعر 14، "يامينا" برئاسة نفتالي بينيت 13، "شاس" 8، "يهدوت هتوراه" 8، "يسرائيل بيتينو" 7، العمل برئاسة ميراف ميخائيلي 5، و"ميرتس" 4، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس 4.

وبحسب الاستطلاع، لا يتمكّن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة.

ويشكّل الأسبوع الحالي الفرصة الأخيرة لترتيب قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست، في آذار/مارس المقبل، حيث سيغلق باب الترشيحات بحلول منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة. وتسعى أحزاب صغيرة، تدل الاستطلاعات على عدم تجاوزها نسبة الحسم في حال خاضت الانتخابات منفردة، إلى إبرام تحالفات أو الانضمام إلى أحزاب أكبر نسبيا.

وأشارت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد، إلى أن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، يفضل خوض الانتخابات منفردا، بعدما أظهرت الاستطلاعات في نهاية الأسبوع الماضي، أنه بات ثاني أكبر حزب بعد الليكود. رغم ذلك ليس مستبعدا ضم قوى أخرى إليه، لكن لبيد يرفض ضم أحزاب وإنما أفراد فقط، وفقا لصحيفة "معاريف". كذلك أفادت صحيفة "هآرتس" بأن استطلاعات داخلية أجراها "ييش عتيد" دلّت على أن تحالفات مع أحزاب أخرى لن تزيد من تمثيله في الكنيست المقبلة.

وبعد أسابيع طويلة أظهرت فيها الاستطلاعات أن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، أظهرت استطلاعات نهاية الأسبوع الماضي تجاوزه لنسبة الحسم، بعد انتخاب عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة له، وانسحاب الوزيرين عمير بيرتس وإيتسيك شمولي منه. وتوقعت الاستطلاعات حصول العمل على 4 – 5 مقاعد. وتجري انتخابات داخلية في العمل، غدا، لانتخاب قائمة المرشحين.