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نتنياهو سيختصر زيارته إلى الخليج لـ 3 ساعات بدلًا من 3 أيام

الأحد 31 يناير 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيختصر زيارته إلى الخليج لـ 3 ساعات بدلًا من 3 أيام



القدس المحتلة /سما/

أكد مسؤول إسرائيلي كبير مساء اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر اختصار زيارته التي كانت ستجري لمدة 3 أيام وتشمل أبو ظبي ودبي، والبحرين، لتكون لـ 3 ساعات فقط وستكون إلى أبو ظبي فقط.

ونقل باراك رافيد المراسل السياسي الإسرائيلي الموثوق عن المسؤول، بأن نتياهو سيسافر في التاسع من فبراير/ شباط إلى أبو ظبي ويلتقي في اجتماع سريع مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ثم يعود إلى تل أبيب.

وأرجعت مصادر مقربة من نتنياهو سبب اختصار الزيارة وتقصيرها إلى الإغلاق المحكم وحالة الوباء والأعداد الكبيرة للإصابات، مشيرةً إلى أنه تلقى توصية بعمل الواجب فقط من خلال الاجتماع مع بن زايد.

ووفقًا لموقع واللا العبري، فإن الزيارة السريعة ستتم بعد تأجيل في الأشهر الأخيرة لزيارة الخليج، مشيرًا إلى أن هذه أول زيارة علنية ورسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

وكان من المفترض أن يتوجه نتنياهو في بداية شهر يناير/ كانون الثاني إلى الإمارات والبحرين بعد أن كان أجل الزيارة نهاية ديسمبر/ كانون أول، حيث كان السبب في التأجيل أيضًا الإغلاق الثالث بسبب الوضع الصحي.

ولفت الموقع إلى أن تأجيل زيارة نتنياهو للخليج مرارًا وتكرارًا تؤخر جميع الرحلات الوزارية إلى الإمارات والبحرين، مشيرًا إلى أن نتنياهو أمر وزراء حكومته بعدم السفر إليهما قبل أن يسافر بنفسه.

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