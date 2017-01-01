"المقامرة مفتوحة للجمهور".. هآرتس: أردوغان يغمز في وجه “إسرائيل”.. ويتوقع ان تفتح له بابًا للبيت الأبيض!

القدس المحتلة /سما/

هآرتس - تسفي بارئيل "أردوغان ينتظر بفارغ الصبر نداء واتصال من “بايدن”، لذلك يرسل حالياً برسائل مصالحة “لإسرائيل” وبوادر برودة لحماس. مخاوف من العزلة الدولية قد تعيد إلى طاولة المفاوضات قضية حقوق الإنسان في تركيا ، التي تم التخلي عنها في عهد ترامب

أضاف موقع القمار التركي Hooliganbet مؤخرًا خيارًا جديدًا للمراهنة. إلى جانب نتائج مباريات كرة القدم ، سيتمكن اللاعبون من تخمين ما إذا كان جو بايدن سيتصل برجب طيب أردوغان. لم يتحدث الرئيس الأمريكي حتى الآن مع نظيره التركي منذ دخوله البيت الأبيض ، كما أنه لم يستجب لطلب قدم لفريقه لإجراء مثل هذه المحادثة قبل توليه منصبه. اتضح أن بايدن كتب أن أردوغان كان من بين آخر القادة الذين اتصلوا به لتهنئته على فوزه في الانتخابات ، لذلك ليس لديه ما يستعجله. خاصة بالنظر إلى أنه سبق له أن وصف الرئيس التركي بـ “الديكتاتور” ووعد في حملته الانتخابية بأنه سيعرف كيف يتعامل معه.

في حين أن المقامرة مفتوحة للجمهور ، يرى أردوغان بأم عينيه كيف يتم تعيين المستشارين والجنرالات ، الذين انتقدوه بشدة وطالبوا بفرض عقوبات على تركيا ، في مناصب عليا في الإدارة الأمريكية الناشئة. انتخب أحد هؤلاء ، أنتوني بلينكين ، وزيراً للخارجية.

في جلسة الاستماع أمام الكونجرس ، قال بلينكين بشكل قاطع: “فكرة أن شريكنا الاستراتيجي – كما لو كان شريكًا استراتيجيًا – يقف في صف أحد منافسينا الاستراتيجيين- روسيا- أمر غير مقبول. تركيا حليف في نواح كثيرة ، لكنها لا تعمل كما ينبغي للحليف. إنه تحد كبير للغاية بالنسبة لنا ، ونحن واعون للغاية بشأنه. ”

مسؤول كبير آخر هو الجنرال لويد أوستن ، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع. كان أوستن قائدًا للقيادة المركزية للجيش الأمريكي ، وكجزء من دوره كان مسؤولاً عن التعاون العسكري مع تركيا في الحرب ضد داعش ، حيث قامت تركيا والولايات المتحدة بتدريب عناصر الميليشيات السورية على محاربة التنظيم. تم تخصيص الكثير من الأموال واستثمارها في هذه التدريبات ، لكن بعد أن أكملت مجموعة أولى تدريبها وعادت إلى سوريا ، سلم رجالها أسلحتهم إلى جبهة النصرة ، الميليشيا الإسلامية التابعة للقاعدة. كان الشك حينها أن تركيا كانت وراء هذه الخطوة. قرر أوستن تبادل الحلفاء وبدأ في تبني الأكراد السوريين كحلفاء في الحرب. في نظر تركيا ، يعتبر مسؤولاً عن سياسات دعم ومساعدة الأكراد ، الذين تشن أنقرة الحرب ضدهم – بل وطالب الرئيس السابق دونالد ترامب بالتوقف عن دعمهم.

ثالث مسؤول أمريكي كبير يثير قلق أردوغان هو الجنرال بريت ماكجراك ، الذي تم تعيينه لتنسيق عمليات مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ماكجراك ، مثل أوستن ، يُعتبر أيضًا مهندس التعاون مع الأكراد ، وفي الماضي هاجم بشدة سياسة تركيا تجاه الأكراد في سوريا وهجماتها في العراق. وقال صحفي تركي يكتب على أحد مواقع المعارضة على الإنترنت لصحيفة “هآرتس”: “هذه ليست جبهة معادية لتركيا ، لكنها حاجز أمام أردوغان”. “أردوغان يدرك أن خط أنابيب الاتصالات المباشرة بينه وبين ترامب سوف يتغير. ولن يكون قادرًا بعد الآن على رفع الهاتف إلى الرئيس عندما يخطر بباله.

وأضاف: “إذا كان لا يريد أن يحاصر نفسه ضد بايدن ، فسيتعين عليه تعديل سياسته وفقًا له وألا يتوقع من الرئيس الأمريكي أن يربت عليه على ظهره كما فعل ترامب”.

في غضون ذلك ، سينتظر أردوغان بفارغ الصبر أن يخاطبه بايدن ، في نفس الوقت يستعد للمكالمة بإرسال رسائل جديدة حول نواياه في العودة إلى السياسة الخارجية التي تبناها في العقد الأول من حكمه.

وهو ما يرقى إلى عبارة “صفر مشاكل مع الجيران”. ومن الأمثلة البارزة على هذه السياسة الرسائل التي نقلها إلى “إسرائيل”. مستشار الأمن والسياسة الخارجية مسعود حكي جاشين.

وقال في مقابلة مع فايس الأمريكية الشهر الماضي إن “المحادثات بشأن إعادة بناء العلاقات الإسرائيلية التركية يمكن أن تتم في المستقبل القريب ، ويمكن استئناف العلاقات في وقت مبكر في مارس … خطوات.”

تأتي رسائل جاشين حول العلاقات التركية الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة من نشر تقارير في تركيا تفيد بأن النظام قد ضيق خطوات نشطاء حماس.

تقصير مدة تأشيرات إقامتهم في تركيا ، وتعمل ضد الجمعيات الخيرية التي تعمل كمؤسسات وهمية لتمويل وغسيل الأموال للمنظمة

مثل معهد الرؤية ، والتحالف العالمي لمساعدة الفلسطينيين ، ومنظمة الأيادي البيضاء ، التي تمولها قطر جزئيًا. من المشكوك فيه ما إذا كانت تركيا ستغير قريباً سياستها تجاه حماس ، التي علاقاتها معها ذات اتجاهين – فمن ناحية تمنحها التمويل ومجالاً للمناورة في أراضيها ،

من ناحية أخرى ، توفر المنظمة لتركيا بؤرة مساندة بشأن القضية الفلسطينية. لكن إذا كانت إيماءات البرودة تجاه المنظمة يمكن أن تساعدها في تمهيد الطريق إلى قلب البيت الأبيض ، مباشرة أو عبر “إسرائيل”، فلن تتردد في أخذها.

العلاقات مع حماس بشكل خاص ، والإخوان المسلمين بشكل عام ، هي الاختبار الأساسي الذي تواجهه دول الخليج أيضًا في تركيا ، كما قدموا لقطر التي وقعت معها اتفاقية المصالحة هذا الشهر والتي رفعت عنها العقوبات العربية. في نظر مصر ، التي تسعى تركيا معها لإعادة بناء العلاقات ، بل وتتحدث عن “خارطة طريق” لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة ، دعمها للإخوان المسلمين سيحدد مصير العلاقات بين البلدين. مصر ، التي تقيم علاقات منتظمة مع حماس ، وفي نفس الوقت تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وتكافحها ​​حتى النهاية ، ليس سعيدا أن تركيا أصبحت من رعاة حماس.

تركيا ، حسب القاهرة ، ليست مجرد خصم أيديولوجي – إنها تقضم حصرية مصر كوسيط في الصراع الفلسطيني الداخلي ، ومكانتها كحامل لـ “حقيبة فلسطين” في الشرق الأوسط. إن إعادة العلاقات بين تركيا “وإسرائيل” ، إذا لم يتم ذلك بالحذر اللازم من جانب “إسرائيل” مع مراعاة مخاوف مصر ، يمكن أن يضر بالعلاقات مع مصر وليس فقط القضية الفلسطينية. “إسرائيل” ومصر شريكان في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والذي يضم أيضًا اليونان وقبرص ، والذي يهدف إلى منع نوايا تركيا في البحث عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط ​​في المناطق التي تدعي اليونان وقبرص امتلاكها. ويأتي المنتدى بعد أن وقعت تركيا اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بينها وبين ليبيا بما قد يضر بتدفق الغاز المصري “والإسرائيلي” إلى أوروبا.

بينما تدرس “إسرائيل” تحركاتها ضد تركيا وتنتظر أن ترى ما ستكون عليه سياسة بايدن تجاه أنقرة ، ترى مصر أن رسائل المصالحة التركية تجاه “إسرائيل” بمثابة مناورة مصمم في أحسن الأحوال لبناء طريق إلى واشنطن ، وفي أسوأ الأحوال – خطوة تسعى إلى تفكيك “تحالف الغاز” ويضر بمصالح مصر الاقتصادية. اللافت أن تركيا ما زالت تعتقد أن بإمكان “إسرائيل” فتح أبواب الولايات المتحدة لها رغم العلاقات الباردة القائمة بين بايدن ونتنياهو ، وعلى الأقل في هذه الأثناء تحرص على عدم مهاجمة “إسرائيل” أو إهانة رئيس وزرائها.

هذه سياسية

إن الحاجة إلى وضع تركيا بطريقة جديدة – على الأقل في نظر الولايات المتحدة – ستتطلب من أردوغان مواجهة شريكه في التحالف ،دافال بشيلي ، زعيم حزب الحركة القومية ، الذي ساعده في انتخابه للرئاسة في عام 2018. ظاهريًا ، يبدو الاثنان كزوجين فائزين بدون منافسين.

ومع ذلك ، كان هناك توتر وغضب بينهما لعدة أشهر – سياسيًا وأيديولوجيًا.

ويعارض بشيلي أي مصالحة مع الأكراد الأتراك ، ويطالب بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ، بينما يُظهر أردوغان بوادر استعداد للمصالحة.

تثير اجتماعات أردوغان مع قادة الأحزاب الصغيرة الذين لم يتم تمثيلهم في البرلمان مخاوف لبيشلي من أن الرئيس يمهد الطريق بالفعل لانتخابات 2023 ، والتي قد يرفق فيها قوائم صغيرة للتخلص من شركائه ويصبح رئيسًا مستقلاً تمامًا. . ويشير استطلاع للرأي العام أجراه معهد “ميتروبول” التركي في كانون الأول (ديسمبر) إلى أن 34.5٪ فقط من المستطلعين يؤيدون استمرار النظام الرئاسي ، مقابل 51.4٪ أيدوا الطريقة في عام 2017 ، عند إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.

يمثل انخفاض نسبة الدعم بشكل واضح خيبة أمل وإحباط المواطنين الأتراك من سياسة أردوغان الداخلية ، من عدم السيطرة على وباء كورونا ، ومن الأزمة الاقتصادية العميقة التي يتحمل أردوغان المسؤولية الكاملة عنها. بالنسبة لبيشيلي ، تعد بيانات الاستطلاع ضمانة سياسية بأنه سيظل الحليف السياسي الحيوي لأردوغان ، طالما أن أردوغان لا يقوم بأي مناورة ويستقطب مجموعة من الأحزاب الأخرى.

الساحة الداخلية ليست منفصلة عن تحديات السياسة الخارجية لأردوغان ، سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. في طريق المصالحة. مع الولايات المتحدة ، سيكون مطلوبًا اتخاذ قرار بشأن قضية التخلص من S-400 الروسية. – الصواريخ ضد الطائرات ، مع الاتحاد الأوروبي سيتعين عليها التوصل إلى اتفاقيات للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​، ومعها سيتعين عليها التعامل مع مطالبها بمنع مضايقة الصحفيين والمعارضين السياسيين ، وتآكل استقلال القضاء ، والاعتقالات السياسية والاضطهاد. من نشطاء حقوق الإنسان.

هذه قضايا لم تهم ترامب على الإطلاق ، لكنها مقلقة للغاية لبايدن ، وبالطبع الاتحاد الأوروبي. مشكلة أردوغان هي أنه حتى لو أراد إجراء إصلاحات في هذه المجالات ، والتي وعد بإدخالها في شباط (فبراير) ، فقد يجد شريكه بتشيلي قاب قوسين أو أدنى مع تهديد سياسي بين يديه.