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هيئة المطاعم بغزة تحذّر من التعثّر المالي لمنشآتها السياحية

الأحد 31 يناير 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة المطاعم بغزة تحذّر من التعثّر المالي لمنشآتها السياحية



غزة /سما/

ناشدت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق الفلسطينية بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم للتدخّل الفوري لحماية المنشآت السياحية من التعثر المالي في ظل جائحة "كورونا".

بدورها، حذّرت ايمان عواد نائب رئيس الهيئة في مناشدتها، من "تعثّر العديد من المنشآت السياحية في غزة، بعد توقف أعمالها وعدم تمكنها من الايفاء بالتزاماتها المالية للبنوك المحلية"، مُطالبةً رئيس سلطة النقد "بالتدخل لدى البنوك بهدف وقف تراكم العمولات والفوائد على القروض المسحوبة لصالح المنشآت السياحية".

وأشارت عواد إلى "ضرورة إعادة الجدولة لكل المؤسسات السياحية المقترضة، بما يساهم في تخفيف حدة الأزمة الناتجة عن توقّف الأعمال بسبب الجائحة"، مناشدةً "الجهات القضائية والتنفيذية بوقف أيّة اجراءات قضائية بحق المتعثرين ماليًا واعطائهم فرص لاستعادة هممهم الاقتصادية بعد الكوارث التي تعرضوا لها من جائحه كورونا".

#هيئة المطاعم والفنادق السياحية #غزة #سلطة النقد #المنشأت السياحية #قطاع غزة #فيروس كورونا

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