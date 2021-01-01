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الخارجية: وفاة و352 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم

الأحد 31 يناير 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة و352 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم



رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و352 اصابة جديدة بفيروس كورنا في صفوف جاليتنا حول العالم.

وأوضحت في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، للمواطن فايز نمر احمد المصري (66 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 110 حالات.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية، لطبيبين فلسطينيين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 43 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة. 

وفي الولايات المتحدة الامريكية، تم تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في شيكاغو ليرتفع عدد الإصابات إلى 8662 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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