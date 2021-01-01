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كورونا بأراضي 48: أكثر من 100 ألف إصابة منذ بداية الجائحة

الأحد 31 يناير 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا بأراضي 48: أكثر من 100 ألف إصابة منذ بداية الجائحة



القدس المحتلة /سما/

 بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية اليوم الأحد، في بلدات اراضي عام 48 بما لا يشمل المدن المختلطة 100519 مصابا، لتنخفض نسبة الاصابات فيها الى 15.6%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 224989، في حين تخطى عدد التطعيمات للوجبة الأولى على مستوى اسرائيل 3 مليون تطعيم، وبهذا لا زالت نسبة التطعيم في البلدات العربية منخفضة مقارنة بالمعدل العام، إذ بلغت 15.9% في البلدات العربية مقابل 32.7% في المعدل العام بإسرائيل؛ أما فيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 102755 فقط مقابل 1728628 على مستوى اسرائيل لتبلغ نسبة التطعيم الكلية للوجبة الثانية 7.3% فقط مقابل 18.8% على مستوى اسرائيل.

وبقيت الناصرة الأكثر تسجيلا للإصابات بين بلدات اراضي 48، فقد جرى تشخيص 290 إصابة جديدة فيها خلال الأسبوع الماضي، تليها سخنين بـ168 إصابة، بيت جن بـ145، عرابة بـ131، أم الفحم بـ127، شفاعمرو بـ119، دالية الكرمل بـ115 وطمرة بـ113 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي بـ64 حالة، وتعتبر الحصيلة الأسبوعية الأعلى ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية 753، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى اسرائيل لذات الفترة بـ406 حالات.

#المجتمع العربي #اسرائيل #فيروس كورونا #الداخل المحتل #اراضي 48

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