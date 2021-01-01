سفارتنا بالقاهرة: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

القاهرة /سما/
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الأحد، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين، لسفر وعودة المواطنين، لمدة أربعة أيام بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل الرابع من شهر شباط 2021.
وشكر سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، لجهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.
وقال السفير اللوح إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.