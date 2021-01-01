  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

سفارتنا بالقاهرة: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

الأحد 31 يناير 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس



القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الأحد، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين، لسفر وعودة المواطنين، لمدة أربعة أيام بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل الرابع من شهر شباط 2021.

وشكر سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، لجهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال السفير اللوح إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

#السفارة الفلسطينية #مصر #معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

رئيس هيئة التقاعد: رئيس الوزراء أكد على قرار إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة

مصادر : "الجهاد" تدرس المشاركة في الانتخابات العامة والتحالف مع "حماس"

الأحمد : كافة ملفات غزة تم حلها وخلال أيام سيلمس الجميع قرارات الرئيس

الداخلية بغزة تعلن عن إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية اعتباراً من هذا التاريخ ..

"امرأة تقلب الموازين"... مقطع فيديو يكشف عن جريمة "كبرى" كانت ستنفذ داخل الكونغرس

صحيفة الغارديان تنشر تقريرا خطيرا عن تفشي فيروس نيباه الفتاك

قناة اسرائيلية: وفد من الفصائل الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

اسماعيل هنية يعقب على قرار أمير قطر بتقديم دعم مالي لغزة بقيمة 360 مليون دولار

الجهاد الاسلامي: موقفنا من الانتخابات سنحدده بعد حوار الفصائل في القاهرة

860x484 (65)

إسرائيل تعلن نيتها إرسال 5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا للطواقم الطبية الفلسطينية

كورونا

13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في عدة مناطق بالضفة

أمير دولة قطر يوجه بمنحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار