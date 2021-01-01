سفارتنا بالقاهرة: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الأحد، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين، لسفر وعودة المواطنين، لمدة أربعة أيام بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل الرابع من شهر شباط 2021.

وشكر سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، لجهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال السفير اللوح إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.