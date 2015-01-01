منتصف شباط.. نتنياهو يقوم بزيارة رسمية للإمارات والبحرين

القدس المحتلة /سما/

أفادت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، الأحد، بأنه من المنتظر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في زيارة الى الخليج العربي الشهر المقبل، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة وأخرى الى البحرين في منتصف شهر فبراير/ شباط الوشيك.

وبحسب التقرير التلفزيوني، فمن المتوقع أن يقضي نتنياهو يومًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلاله بكبار قادة الامارات، ثم يتوجه إلى دبي وينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

وتهدف الرحلة، وفقا للقناة 13، إلى التأكيد على الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإسرائيل مع جيرانها العرب، بينما تحاول أيضًا حشد قادة هذه الدول من اجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وكان من المقرر في البداية أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ثم تم تأجيلها مرتين أخريين بسبب جائحة كورونا وبسبب الازمة السياسية الداخلية في اسرائيل.

ومع ذلك، فقد ورد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قد زار عواصم مختلفة في الخليج في الماضي، وإن كان ذلك سرا.

ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات أبراهام بوساطة أمريكية خلال حفل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/ايلول.

كما وقع السودان على اتفاق تطبيع علاقاته مع اسرائيل بينما أعلن المغرب وإسرائيل استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.