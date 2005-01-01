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علماء : درجة الحرارة الحالية هي الأكثر دفئًا في آخر 12000 سنة

الأحد 31 يناير 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء : درجة الحرارة الحالية هي الأكثر دفئًا في آخر 12000 سنة



واشنطن / وكالات /

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة روتجرز في نيوجيرسي أن درجة الحرارة العالمية الحالية على الأرض هي الأعلى في آخر 12000 سنة.

وفقًا للعلماء ، تقترب فترة الحرارة الحالية من الحرارة التي كانت سائدة منذ 115-128 ألف عام.

ويعود سبب هذه البيانات المقلقة إلى الزيادة في مستويات انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تعمل على ارتفاع درجة حرارة الأرض وانخفاض كمية الأنهار الجليدية الكبيرة التي تعمل على تبريد درجات الحرارة.

تساعد الدراسة ، التي نُشرت يوم الأربعاء الماضي في مجلة Nature ، في حل لغز قديم يُعرف باسم "لغز درجة حرارة الهولوسين".هذا نقاش قديم بين العلماء حول كيفية تغير درجات الحرارة خلال الهولوسين - الفترة الجيولوجية الحالية ، والتي تمتد على مدى 11700 عام الماضية.

طور فريق بيرتيجر البحثي طريقة جديدة سمحت له باستخدام درجات الحرارة الموسمية للوصول إلى المتوسطات السنوية باستخدام الأصداف الدقيقة ومركبات الطحالب الموجودة في رواسب البحر.

باستخدام الطريقة الجديدة ، تمكن الفريق من إثبات أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت بشكل مطرد منذ نهاية العصر الجليدي الأخير ، منذ 12000 عام.

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