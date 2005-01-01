  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لهذا السبب ولأول مرة .. الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء تدريب للواء جفعاتي

الأحد 31 يناير 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب ولأول مرة .. الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء تدريب للواء جفعاتي



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن تمرينًا لوائيا في الجيش الإسرائيلي معرض للإلغاء، عقب تشخيص قائد اللواء "جفعاتي" وعدة ضباط آخرين بإصابتهم بفيروس كورونا.
 
وأشار مراسل موقع "والا" أمير بوخبوط، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الجيش الإسرائيلي تمرينًا ميدانيًا بهذا الحجم بسبب إصابة قائد اللواء ودخوله العزل. 
وبحسب الموقع العبري، كان من المقرر إجراء التمرين غدا، لكن سيتم تأجيله لمدة 24 ساعة.
 
ولفت الموقع إلى أنه اعتمادا على تقييم الوضع سيتم اتخاذ قرار بشأن موعد إجراء التمرين.

الأكثر قراءة اليوم

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

مصادر : "الجهاد" تدرس المشاركة في الانتخابات العامة والتحالف مع "حماس"

هآرتس تتساءل: لماذا يسعى "أبو مازن" لإحكام قبضته على جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية؟

"داخلية" غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة أربعة أيام

"امرأة تقلب الموازين"... مقطع فيديو يكشف عن جريمة "كبرى" كانت ستنفذ داخل الكونغرس

صحيفة الغارديان تنشر تقريرا خطيرا عن تفشي فيروس نيباه الفتاك

قناة اسرائيلية: وفد من الفصائل الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : وفاتان و403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعاف في فلسطين

الجهاد الاسلامي تضع شروطا للمشاركة في الانتخابات

رئيس هيئة التقاعد: رئيس الوزراء أكد على قرار إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة

الأحمد : كافة ملفات غزة تم حلها وخلال أيام سيلمس الجميع قرارات الرئيس

o

فيديو و صور : استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب غوش عتصيون بزعم عملية طعن