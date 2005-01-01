لهذا السبب ولأول مرة .. الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء تدريب للواء جفعاتي

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن تمرينًا لوائيا في الجيش الإسرائيلي معرض للإلغاء، عقب تشخيص قائد اللواء "جفعاتي" وعدة ضباط آخرين بإصابتهم بفيروس كورونا.



وأشار مراسل موقع "والا" أمير بوخبوط، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الجيش الإسرائيلي تمرينًا ميدانيًا بهذا الحجم بسبب إصابة قائد اللواء ودخوله العزل.

وبحسب الموقع العبري، كان من المقرر إجراء التمرين غدا، لكن سيتم تأجيله لمدة 24 ساعة.



ولفت الموقع إلى أنه اعتمادا على تقييم الوضع سيتم اتخاذ قرار بشأن موعد إجراء التمرين.