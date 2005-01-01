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في رسالة أخيرة "بخط يدها"... ماذا قالت رجاء الجداوي لابنتها

الأحد 31 يناير 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
في رسالة أخيرة "بخط يدها"... ماذا قالت رجاء الجداوي لابنتها



القاهرة / وكالات /

كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، عن رسالة بخط يد الأخيرة، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت أميرة مختار رسالة والدتها اليدوية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والتي قالت فيها لها: "عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي ابنتي الغالية أميرة، يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي ابنتها".

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي، عن عمر 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة وقتها عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".

وتم نقل جثمانها في تابوت حديدي بسيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة في البساتين، بعدما استلمت ابنتها، أميرة مختار جثمانها.

وشارك في حضور جنازة رجاء الجداوي عدد من الفنانين المصريين، هم فيفي عبده ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشيماء سيف، وزوجها محمد كارتر، ومحمد الشقنقيري.

وفي حفل افتتاح الدورة الـ11 لمهرجان الفضائيات العربية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت السجادة الحمراء مفاجأة أعدتها إدارة المهرجان، وهي تنصيب مجسم لرجاء الجداوي تخليدا لذكراها.

وتباينت ردود فعل النجوم حينما شاهدوا مجسم النجمة الكبير الراحلة، ومنها الفنان محمد رمضان حينما شاهد مجسم رجاء الجداوي ذهب إليه وقبّلها، وهو نفس ما فعله الفنان الشاب خالد أنور، أما الفنانة صابرين فذهبت لالتقاط الصور مع الراحلة، وشاركها اللحظة الفنان شريف منير والذي قبل يد الجداوي، في حين أن الفنانة رحاب الجمل دخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤية المجسم.

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