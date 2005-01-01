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أبرز 4 أعشاب لصحة قلبك

الأحد 31 يناير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز 4 أعشاب لصحة قلبك



وكالات / سما /

نصح خبراء الصحة باتباع نظام غذائي صحي، للحفاظ على القلب من الجلطات، وضعف عضلته.

وقال الخبراء، إن صحة قلبك لا بد أن يكون على رأس أولويات الأشخاص،لأنه من الأعضاء الحيوية المسؤولة عن وظائف أساسية في الجسم، منها نقل الدم والأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".

وأكدوا أن القلب هو المسؤول عن إخراج ثاني أكسيد الكربون الناتج في الجسم، لذا لا بد من اتباع نظام غذائي صحي في مكافحة ضعف صحة القلب، ومن أبرز الأعشاب التي تساعد القلب على أداء وظائفه بشكل سليم، هي:

- الكزبرة

تساهم في طرد الصوديوم من الجسم، وتقليل الكوليسترول وخفض ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يحافظ على صحة القلب.

- الزعتر

يقلل ارتفاع ضغط الدم، الذي يعد من أهم الأسباب الرئيسية وعوامل الخطر التي تصعف عضلة القلب.

- الريحان

غني بالأوجينول الذي يساعد في خفض ضغط الدم، ويحتوي على الزيوت التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

يحتوي أيضا على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يساهم في تحسين تدفق الدم ويريح الأوعية الدموية ويقلل الضغط عليها.

- النعناع

يحتوي على مضادات الأكسدة المختلفة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، والحفاظ على مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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