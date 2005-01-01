الخطوط الكويتية تكشف حقيقة إلغاء بعض رحلاتها بسبب إسرائيليين

وكالات

كشفت الخطوط الجوية الكويتية تفاصيل ما قيل إنه إلغاء لبعض رحلاتها بسبب قضية رفعها إسرائيليون في القضاء الأمريكي ضدها.

ووفقا لبيان نشرته صحيفة القبس الكويتية فقد أكدت الشركة الكويتية أن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول سبب توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك غير صحيح تماما.

وأوضح البيان أن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقاً لتعليمات السلطات الصحية.

وأكد أن تداعيات جائحة كورونا هي السبب، لافتا إلى أن رحلة نيويورك لندن متوقفة منذ سنوات لأسباب تجارية، نظراً لتشغيلها كخط مباشر والحال كذلك مع مختلف الرحلات التي أصبحت جميعها مباشرة.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلوا ما يفيد باتخاذ الخطوط الجوية الكويتية قرارا بوقف رحلاتها من نيويورك إلى لندن والعكس، بسبب رفضها نقل الإسرائيليين على طائراتها عقب صدور حكم من القضاء الأمريكي يلزمها بالتعامل خلال رحلاتها مع إسرائيليين، والسماح لهم بركوب طائراتها.

وقد دخل على الخط حساب شهير على تويتر لصحفي إسرائيلي يدعى "ايدي كوهين"، والذي يتحدث البعض عنه بأنه أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما زاد الزخم حول الأنباء، وجعلها تستلزم توضيحا من الشركة الكويتية.

وتفاعل العشرات مع حساب كوهين، وردوا عليه مثمنين القرار الكويتي حسب اعتقادهم، وداعين العرب جميعا إلى أن يحذوا حذو الكويت.