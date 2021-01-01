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وفاة النائب اللبناني ميشال المر إثر إصابته بكورونا

الأحد 31 يناير 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة النائب اللبناني ميشال المر إثر إصابته بكورونا



وكالات

توفي اليوم الأحد، النائب في البرلمان اللبناني ميشال المر عن عمر ناهز الـ89 عاما جراء مضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، علما أنه يعاني منذ زمن من مرض عضال.

والمر، هو سياسي لبناني عريق، ولعب دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مر بها لبنان، حيث كان نائبا في العديد من الدورات الانتخابية كما عين وزيرا في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، كما أن البعض لقبه بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

وحمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية  أبرزها حقيبتا الدفاع والداخلية. 

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