لماذا فشلت صفقة انضمام وادي للزمالك؟

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية مصرية, عن سبب فشل انتقال الفلسطيني محمود وادي من بيراميدز للزمالك, خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت التقارير, أن وادي شارك مع بيراميدز في منافسات الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم, ما يمنع مشاركته مع الزمالك بدوري أبطال إفريقيا, الأمر الذي دفع "الأبيض" لعدم جلبه.

وكان الدولي الفلسطيني قد دخل حسابات الفريق "الأبيض" بشكل فعلي مؤخرا, لتدعيم هجومه بعد رحيله مصطفى محمد لغلطة سراي التركي, لكن مشاركته في الكونفدرالية قطعت الطريق أمام انضمامه للزمالك.

يشار إلى أن الزمالك تعاقد مع المهاجم مروان حمدي من مصر المقاصة, لتعويض مصطفى محمد في خط المقدمة.