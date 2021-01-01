ريال مدريد سيقيل زيدان في حالة واحدة.. ويحدد البديل

وكالات / سما /

تلقى نادي ريال مدريد هزيمة جديدة في الدوري الإسباني على يد ضيفه ليفانتي، أمس السبت، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 21 من الدوري الإسباني، ليعود الحديث مجددًا عن مستقبل المدير الفني للميرينجي زين الدين زيدان.

ويعاني ريال مدريد من سلسلة من النتائج السيئة في الفترة الأخيرة كما أقصي من بطولتي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو وكأس ملك إسبانيا على يد المغمور ألكويانو.

وفي الأوضاع الطبيعية، كان زيدان ربما سيواجه الإقالة في الوقت الحالي، كما أوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلا أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس لديه أي نية حاليًا للإطاحة بالمدرب الفرنسي.

وتعتبر إدارة ريال مدريد الموسم الحالي موسمًا انتقاليًا، على أمل أن يزول تأثير جائحة كورونا الموسم القادم، ولهذا السبب عمل بيريز خلال موسم الانتقالات على البيع فقط، وللسبب نفسه ليس لديه أي نية لتعيين مدرب جديد خلال الموسم الجاري.

وتستبعد إدارة الميرينجي حاليًا فكرة إقالة زيدان، إلا أنه في حالة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد أتالانتا فقد يراهن النادي على مدرب مؤقت، والمرشح الأكبر حينها سيكون راؤول جونزاليس، أسطورة النادي ومدرب الكاستيا، على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد في الموسم القادم، ويتصدر قائمة المرشحين ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الأسبق ليوفنتوس وميلان، إذ يحظى بإعجاب بيريز.