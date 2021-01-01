بايرن ميونخ يؤكد تفاوضه لضم بديل ألابا

وكالات / سما /

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني دخوله في مفاوضات من أجل ضم مدافع جديد لتعويض الرحيل المؤكد لنجمه النمساوي دافيد ألابا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر ألابا عدم تجديد عقده مع النادي البافاري والذي ينتهي في شهر يونيو القادم، فيما يشير كل شئ إلى رحيله للانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني الموسم القادم، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وبناء على ذلك، تحرك بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع بديل في قلب الدفاع، إذ وجد حامل لقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا ضالته في نجم نادي لايبزيج دايوت أوباميكانو.

وأكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميدتش، أمس السبت، دخول ناديه في مفاوضات بالفعل لضم اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه يمتد حتى 2023، بشرط جزائي يتراوح بين 40 و45 مليون يورو، يمكن للبافاري تفعيله، كما أكدت تقارير ألمانية.

وقال صالح حميدتش عن أوباميكانو، عقب فوز بايرن ميونخ على هوفنهايم، أمس السبت، في تصريحات لشبكة “سكاي”: “نحن مهتمون به، تقبلنا مع وكيله وأجرينا حديث احترافي جيد، الآن سنرى ماذا سيحدث”.