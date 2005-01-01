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أكثر من نصف مليار يورو .. تسريب يكشف تفاصيل صادمة في عقد ميسي مع برشلونة

الأحد 31 يناير 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من نصف مليار يورو .. تسريب يكشف تفاصيل صادمة في عقد ميسي مع برشلونة



وكالات

سربت وسائل إعلام إسبانية، مساء أمس السبت، تفاصيل مثيرة من العقد الصادم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريق برشلونة.

وسربت صحيفة "El Mundo" الإسبانية، عقد ميسي مع برشلونة التي وصفته بـ"المستحيل"، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، مرفقا بالرقم 555.237.619 يورو، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني حصل على حوالي 138 مليون يورو في الموسم الواحد منذ عام 2017، وإضافات أخرى.

وأوضحت أن "ميسي وقع عقدا يقضي بحصوله على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير"، مؤكدة أن العقد يتضمن مكافأتين: واحدة فقط لقبول التجديد (115.225 مليون يورو) والأخرى لولائه للفريق (77.929 مليون يورو).

وأضافت الصحيفة، أن "ميسي يحصل منذ بداية توقيع عقده في موسم 2017-2018 حتى نهاية عقده في يونيو/ حزيران المقبل، على ما يزيد عن نصف مليار يورو تحديدا 555.237.619 مليون يورو تتضمن الراتب الثابت الخاص بالنجم البالغ 33 عاما وحقوق الصورة، بالإضافة إلى سلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها ملايين والبدلات، وسلسلة أخرى من المتغيرات بحسب أهداف مختلفة.

#ميسي #برشلونة #عقد ميسي مع برشلونة

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