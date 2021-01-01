مقتل شخص بانفجار مركبة بالطيرة بأراضي الـ48

الداخل المحتل / سما /

قتل شخص، لم تعرف هويته بعد، صباح اليوم الأحد، جراء انفجار مركبة في مدينة الطيرة بأراضي الـ1948.

ولم تستبعد التحقيقات الأولية، بأنه تم وضع عبوة ناسفة في المركبة التي انفجرت وتسببت بمقتل شخص، دون أن تحدد خلفية الحادث.

وذكرت الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الانفجار أنها عثرت على شخص فاقد للوعي وحالته حرجة داخل المركبة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

ووقع الانفجار داخل حي سكني في المدينة، والذي يسكنه الكثير من المواطنين، كما يشهد حركة نشطة للسكان وحركة السير والتنقل.