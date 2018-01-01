الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج بـ4.51% العام المنصرم

رام الله / سما /

قال جهاز الإحصاء المركزي إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 4.51% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 94.94 خلال العام 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي يعود إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 11.62%، ومجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 8.77%، ومجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 2.60%، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.40%، ومجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.80% خلال العام 2020 مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً خلال عام 2020 انخفاضاً مقداره 4.69%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 2.90% مقارنة بالعام السابق.

انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر كانون الأول 12/2020 وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 1.06% خلال شهر كانون الأول 2020 مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2020، وبلغ الرقم القياسي العام 93.82 خلال شهر كانون الأول 2020 مقارنة بـ94.82 خلال شهر تشرين الثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً: سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.12%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 93.53 خلال شهر كانون الأول 2020 مقارنة بـ94.59 خلال شهر تشرين الثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة: سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.54%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.40 خلال شهر كانون الأول 2020 مقارنة بـ 96.92 خلال شهر تشرين الثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية: وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.87%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.93%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.30 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف 1.27 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.43 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 1.72 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 2.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 1.95 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الفول الأخضر 3.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.33 شيقل/كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 6.83%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.79%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 10.37 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم الحي 7.42 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 0.38%، وذلك لانخفاض سعر البرتقال ليبلغ بالمتوسط 1.48 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.64 شيقل/كغم.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون الأول 2020، واستقر الرقم القياسي على 95.80 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.22%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.72%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 5.63%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.49%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.69%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.47%، وأسعار صناعة منتجات الأغذية الأخرى بنسبة 0.40%، رغم انخفاض أسعار صناعة الأثاث بمقدار 0.66%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.59%، وأسعار صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 0.56%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 0.48%.