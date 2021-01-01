  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

تركيا.. علم المثليين وصورة مخلوق أسطوري على لوحة للكعبة المشرفة يثيران غضبا

الأحد 31 يناير 2021 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا.. علم المثليين وصورة مخلوق أسطوري على لوحة للكعبة المشرفة يثيران غضبا



وكالات

أعلنت السلطات التركية يوم السبت توقيف 4 أشخاص والبحث عن شخصين آخرين بتهمة التطاول على الكعبة المشرفة باستخدام رسوم ورموز المثليين داخل حرم جامعي بمدينة إسطنبول.

وأعلنت ولاية إسطنبول في بيان لها عن ضبط صورة معلقة في الحرم الجنوبي لجامعة "بوغاز إيجي"، عليها الكعبة وفوقها رمز مخلوق أسطوري يسمى "شاهماران".

كما تضم الصورة وفق بيان الولاية راية "مجتمع الميم"، وهو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين.

وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو يوم السبت عن اعتقال أربعة متورطين بالإساءة للكعبة المشرفة أمام جامعة بوغازيتشي.

وكتب صويلو في "تويتر": "تم اعتقال 4 من المنحرفين المثليين أساؤوا للكعبة المشرفة في جامعة بوغازيتشي".

وكان هؤلاء الطلاب الذين وصفهم الوزير بالمنحرفين، ركلوا صورة للكعبة خلال احتجاج على تعيين عميد جديد للجامعة من "حزب العدالة والتنمية".

وقالت الولاية إن فرق الأمن أوقفت 4 أشخاص، فيما تتواصل الإجراءات للقبض على شخصين آخرين، بتهمة "الإهانة العلنية لقيم دينية تتبناها شريحة من الشعب".

وأشارت إلى أن قرار التوقيف صدر عن النيابة العامة في اسطنبول، وشمل تفتيش مبنى نادي الفنون الجميلة بجامعة "بوغاز إيجي". 

وأعربت الولاية عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الشنيع على الكعبة.

#تركيا #علم المثليين #مخلوق أسطوري #لوحة للكعبة المشرفة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة النصر ضد الهلال في كأس السوبر السعودي 2021

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

الداخلية بغزة تتحدث حول إعادة تشغيل الأسواق الشعبية وصالات الأفراح في القطاع

"داخلية" غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة أربعة أيام

هآرتس تتساءل: لماذا يسعى "أبو مازن" لإحكام قبضته على جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية؟

قناة اسرائيلية: وفد من الفصائل الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

o

فيديو و صور : استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب غوش عتصيون بزعم عملية طعن

مصادر : "الجهاد" تدرس المشاركة في الانتخابات العامة والتحالف مع "حماس"

قيادي بـ"حماس": الحركة ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة

الصحة: لقاح "كورونا" يصل فلسطين خلال أيام واجراءات مطروحة لمواجهة الطفرة الجديدة

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع