تركيا.. علم المثليين وصورة مخلوق أسطوري على لوحة للكعبة المشرفة يثيران غضبا

وكالات

أعلنت السلطات التركية يوم السبت توقيف 4 أشخاص والبحث عن شخصين آخرين بتهمة التطاول على الكعبة المشرفة باستخدام رسوم ورموز المثليين داخل حرم جامعي بمدينة إسطنبول.

وأعلنت ولاية إسطنبول في بيان لها عن ضبط صورة معلقة في الحرم الجنوبي لجامعة "بوغاز إيجي"، عليها الكعبة وفوقها رمز مخلوق أسطوري يسمى "شاهماران".

كما تضم الصورة وفق بيان الولاية راية "مجتمع الميم"، وهو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين.

وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو يوم السبت عن اعتقال أربعة متورطين بالإساءة للكعبة المشرفة أمام جامعة بوغازيتشي.

وكتب صويلو في "تويتر": "تم اعتقال 4 من المنحرفين المثليين أساؤوا للكعبة المشرفة في جامعة بوغازيتشي".

وكان هؤلاء الطلاب الذين وصفهم الوزير بالمنحرفين، ركلوا صورة للكعبة خلال احتجاج على تعيين عميد جديد للجامعة من "حزب العدالة والتنمية".

وقالت الولاية إن فرق الأمن أوقفت 4 أشخاص، فيما تتواصل الإجراءات للقبض على شخصين آخرين، بتهمة "الإهانة العلنية لقيم دينية تتبناها شريحة من الشعب".

وأشارت إلى أن قرار التوقيف صدر عن النيابة العامة في اسطنبول، وشمل تفتيش مبنى نادي الفنون الجميلة بجامعة "بوغاز إيجي".

وأعربت الولاية عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الشنيع على الكعبة.