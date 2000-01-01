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بصلة صغيرة يوميا تنقذك من مرض خطير

الأحد 31 يناير 2021 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بصلة صغيرة يوميا تنقذك من مرض خطير



وكالات

وجه أخصائي بالتغذية والصحة نصيحة لجميع الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول البصل، بضرورة تناول حبة بصل صغيرة يوميا بسبب فوائدها الكبيرة بالإضافة إلى أنها تجنب الإنسان مرض خطير جدا وشائع.

وفقًا لاختصاصي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورغ، يعد البصل من بين الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الأمر الذي يمنحها قدرة علاجية عالية.

علماء آثار وباحثون من جامعة فليندرز وجامعة ويسترن أستراليا وجامعة جيمس كوك يستكشفون مواقع تحت البحر، تعود إلى آلاف السنين عندما كان قاع البحر أرضا جافة، في أستراليا، 2019.

وبحسب الأخصائي، تستطيع هذه المضادات المتواجدة في البصل، إبعاد مرض السرطان عن الإنسان وتجنيبه المعاناة.


ونوه الخبير إلى أن الكثير من الناس لديهم بؤر خاملة للسرطان ويمكن أن تصبح هذه البؤر نشطة في أي لحظة.

وقال جينزبورغ في لقاء تلفزيوني "إذا حدث التهاب وتأثرت أساسيات الأورام، فقد تحدث عمليات تؤدي إلى توسع نمو الأورام في الجسم".

وأوضح الأخصائي أن الورم السرطاني ينمو عندما يبدأ "جنينه" في النمو مع الأوعية الدموية التي تساهم في انتشاره، لكن بعض الأطعمة تحتوي على مواد تمنع حدوث ذلك، ومن بين الأطعمة التي تمنع تطور التكوينات الخبيثة للسرطان، هو البصل.

ويحتوي البصل على مادة الكرتيسين التي تقوي جدران الأوعية الدموية ولها تأثير عام مضاد للالتهابات، بحسب "مديك فروم" الروسية.

وبالإضافة إلى البصل، فإن الثوم والكركم والزنجبيل لها تأثيرات مشابهة للبصل على الأورام، بحسب الخبير.
وبين جينزبورغ أن البصل الأحمر مفيد بشكل خاص في هذا الصدد، لأنه يحتوي بشكل خاص على جرعات كبيرة من مضادات الأكسدة.

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