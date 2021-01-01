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شاهد..سفينة تنشطر إلى نصفين أمام سواحل تركيا

الأحد 31 يناير 2021 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..سفينة تنشطر إلى نصفين أمام سواحل تركيا



أنقرة/سما/

رصد مقطع فيديو لحظات مروعة لانشطار سفينة شحن إلى نصفين قبل أن تغرق قبالة السواحل التركية في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن الفيديو يرصد لحظات ما قبل غرق سفينة الشحن، الذي وقع يوم 17 يناير/ كانون الثاني قبالة سواحل ولاية بارتين التركية المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.


ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن السلطات التركية أعلنت أنه عمليات البحث عن طاقم السفينة أسفر عن إنقاذ 6 أشخاص بينما لقي 3 مصرعهم.

وتحمل السفينة اسم "أرفين" ويتكون طاقمها من 12 شخصا بينهم 10 أوكرانيين ومواطنين روسيين، بحسب الشبكة التي أشارت إلى أنها كانت متجهة من جورجيا إلى بلغاريا، قبل أن تغرق قبالة سواحل مقاطعة بارتين التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عقب الحادث، إرسال البحرية التركية فرقاطة إلى منطقة إنكومو بإقليم بارتين في البحر الأسود لدعم عمليات البحث والإنقاذ على طاقم السفينة.

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