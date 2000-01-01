  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيكونوميست تكشف عن رغبة أردوغان في امتلاك بلاده السلاح النووي

الأحد 31 يناير 2021 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكونوميست تكشف عن رغبة أردوغان في امتلاك بلاده السلاح النووي



أنقرة/سما/

كشف تقرير لصحيفة "إيكونوميست" البريطانية عن رغبة متزايدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في امتلاك بلاده للأسلحة النووية، باعتبارها أحد حقوقها.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من كثرة الحديث حول أهمية الحد من الأسلحة النووية، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة في ظل الرغبة المتزايدة من جانب عدد من الدول في امتلاك الأسلحة النووية وبينها تركيا.


وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تفيد بأن القادة يبدون في العادة أكثر ميلا نحو امتلاكهم القنبلة النووية، حيث إن سيطرتهم على السلطة يمكن أن تسهل عليهم من بعض النواحي تنفيذ خططهم وأحلامهم. ولفتت الدراسة إلى أن أردوغان، على نحو متزايد، بدأ يتحدث علنا في ذلك. 

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي ناقش مع أعضاء حزبه في سبتمبر 2019 امتلاك بعض الدول الصواريخ النووية وعدم امتلاك تركيا أسلحة مماثلة، وقال حينها خلال الاجتماع: "هذا أمر لا يمكنني قبوله".

وتنقل الدراسة عن سنان أولغن الدبلوماسي السابق الذي يقود مركز "أيدام" للأبحاث ومقره اسطنبول، أنه يشك في أن يتصرف أردوغان بناء على هذا الخطاب.

وأضاف: "في البداية قد يعجب الجمهور التركي بفكرة امتلاك أسلحة نووية، لكن التكلفة الاقتصادية على تركيا ستكون كبيرة جدا وطويلة الأمد".

#رجب طيب أردوغان #سلاح نووي #ايكونوميست #السلاح النووي #صحيفة بريطانية #تركيا #أنقرة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة النصر ضد الهلال في كأس السوبر السعودي 2021

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

الداخلية بغزة تتحدث حول إعادة تشغيل الأسواق الشعبية وصالات الأفراح في القطاع

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

الغارديان تكشف : ترامب عميل للمخابرات السوفيتية منذ 40 عاما

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ"حماس": الحركة ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة

الصحة: لقاح "كورونا" يصل فلسطين خلال أيام واجراءات مطروحة لمواجهة الطفرة الجديدة

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

شاهد: والدة الجندي هادار غولدين تشن هجوما على غانتس ونتنياهو بسبب غزة.. "ماذا يحدث لنا؟"

6

قيادي بفتح: "الثوري" هدد بقتل كل من يرشح نفسه خارج قائمة الحركة في الانتخابات المقبلة