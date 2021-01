"امرأة تقلب الموازين"... مقطع فيديو يكشف عن جريمة "كبرى" كانت ستنفذ داخل الكونغرس

اعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية امرأتين، في ولاية بنسلفانيا، يوم أمس الجمعة، بتهم تتعلق باقتحام مبنى مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، لكن امرأة اعترفت بمحاولتها قتل رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في حدث كان من الممكن أن يسبب مشكلة كبيرة "تقلب الموازين" بحسب روايات بعض وسائل الإعلام.

واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي امرأتين على خلفية اقتحام مناصري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أوصلت الرئيس الحالي جو بايدن إلى سدة الحكم.



وأكد مكتب التحقيقات أن إحدى النساء (داون بانكروفت) أعربت عن نيتها لإطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشكل صريح.

ونقلت صحيفة "ذا واشنطن بوست"، عن مكتب التحقيقات، أنه تم التعرف على المرأتين من خلال رصد وتتبع مقاطع الفيديو التي سجلت داخل بناء الكونغرس، حيث تم رصد 12 مقطعا للمرأتين.

وقالت المرأة في فيديو أرسلته إلى أطفالها: "اقتحمنا مبنى الكابيتول. دخلنا إلى الداخل، وقمنا بدورنا". وأضافت: "كنا نبحث عن نانسي لإطلاق النار عليها في الدماغ، لكننا لم نعثر عليها".

وبحسب مكتب التحقيقات، أظهرت مشاهد الفيديو الملتقطة للمرأة داخل بناء الكابيتول انها كانت "تخطط وتصمم وتنسق" الأعمال، بحسب المصادر.



تواجه النساء، اللواتي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنهن كذبن في البداية على السلطات، ثلاث تهم فيدرالية، بما في ذلك الدخول العمد إلى مبنى أو أرض مقيدة الحركة بدون إذن من سلطة قانونية وإعاقة الأعمال الحكومية من خلال الانخراط في سلوك غير منظم أو تخريبي في مبنى أو أرض مقيدة.

