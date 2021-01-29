  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"أطلق صاروخا"... "ناسا" تعلق لأول مرة في تاريخها على هدف سجله أحد أبطال أوروبا.. فيديو

السبت 30 يناير 2021 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أطلق صاروخا"... "ناسا" تعلق لأول مرة في تاريخها على هدف سجله أحد أبطال أوروبا.. فيديو



باريس/سما/

علقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، لأول مرة في تاريخها، على هدف يشبه "القذيفة" سجله بطل أوروبي، أمس الجمعة.

ونشر حساب النادي الفرنسي "ليون" على صفحته الرسمية في "تويتر" تغريدة وجهها النادي إلى وكالة "ناسا" الأمريكية "أردنا أن نعلمكم أن دوبوا قد أطلق صاروخا".


وردت وكالة الفضاء الأمريكية على الإشارة التي ضمنت في تغريدة النادي الفرنسي، من خلال التعليق بصورة رائد فضاء يؤدي التحية.

والهدف المميز الذي شاركه النادي الفرنسي سجله، ليو دوبوا، خلال مباراة فريقه ليون أمام بوردو، أمس الجمعة، في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل دوبوا هدفه الذي شبه بالقذيفة من زاوية صعبة جدا وقاسية لم يستطع حارس بوردو صده.

#ليون وبوردو #وكالة ناسا #بطل أوروبي #الدوري الفرنسي لكرة القدم #رائد فضاء #ليو دوبوا #ليون الفرنسي #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة النصر ضد الهلال في كأس السوبر السعودي 2021

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

الداخلية بغزة تتحدث حول إعادة تشغيل الأسواق الشعبية وصالات الأفراح في القطاع

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

الغارديان تكشف : ترامب عميل للمخابرات السوفيتية منذ 40 عاما

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ"حماس": الحركة ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة

الصحة: لقاح "كورونا" يصل فلسطين خلال أيام واجراءات مطروحة لمواجهة الطفرة الجديدة

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

شاهد: والدة الجندي هادار غولدين تشن هجوما على غانتس ونتنياهو بسبب غزة.. "ماذا يحدث لنا؟"

6

قيادي بفتح: "الثوري" هدد بقتل كل من يرشح نفسه خارج قائمة الحركة في الانتخابات المقبلة