"أطلق صاروخا"... "ناسا" تعلق لأول مرة في تاريخها على هدف سجله أحد أبطال أوروبا.. فيديو

باريس/سما/

علقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، لأول مرة في تاريخها، على هدف يشبه "القذيفة" سجله بطل أوروبي، أمس الجمعة.

ونشر حساب النادي الفرنسي "ليون" على صفحته الرسمية في "تويتر" تغريدة وجهها النادي إلى وكالة "ناسا" الأمريكية "أردنا أن نعلمكم أن دوبوا قد أطلق صاروخا".



وردت وكالة الفضاء الأمريكية على الإشارة التي ضمنت في تغريدة النادي الفرنسي، من خلال التعليق بصورة رائد فضاء يؤدي التحية.

والهدف المميز الذي شاركه النادي الفرنسي سجله، ليو دوبوا، خلال مباراة فريقه ليون أمام بوردو، أمس الجمعة، في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل دوبوا هدفه الذي شبه بالقذيفة من زاوية صعبة جدا وقاسية لم يستطع حارس بوردو صده.