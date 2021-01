شاهد..فتاة تغيب عن الوعي في لحظات قاتلة

تشهد محطات القطارات حوادث متنوعة من حين إلى آخر، وبينما يتم إنقاذ البعض يكون الموت مصيرا محتوما لآخرين.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "تي آر تي" التركية على "تويتر" لحظة سقوط فتاة على سكة قطار بصورة مفاجئة قبل ثوان معدودة من وصول القطار، الذي توقف على بعد خطوات منها.



وتقول القناة إن الفتاة التي كانت واقفة على الرصيف تعرضت للإغماء قبل أن تسقط أرضا على وجهها، بينما يتعرض جسدها لاهتزازات أدت إلى ملاصقة رأسها للقضبان التي يتحرك عليها القطار.

Woman who faints on a tram stop and falls on rails in Samsun, Turkey is saved thanks to the female machinist pic.twitter.com/4hSvoUeBJB