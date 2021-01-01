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الجزائر تطلق رسمياً حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

السبت 30 يناير 2021 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تطلق رسمياً حملة التلقيح ضد فيروس كورونا



الجزائر/سما/

أطلقت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية البليدة وسط البلاد باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه جرى إطلاق الحملة "في عيادة متعددة الخدمات" بهذه الولاية التي تضررت بشدة من الأزمة الوبائية.


وذكرت الوكالة أنّ الحملة تستهدف في مرحلة أولى "قطاع الصحة والأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة".

ومن المنتظر أن يتم توسيع نطاقها يوم غد الأحد لتشمل عناصر الأمن والحماية المدنية وقطاع التعليم والأئمة والسياسيين والصحافيين.

وتسلمت الحكومة الجزائرية يوم أمس الجمعة الجرعات الأولى من اللقاح الروسي، من دون تحديد العدد.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر أنها طلبت 500 ألف جرعة من موسكو.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمّار بلحيمر إن بلاده سوف تتلقى الجرعات الأولى من اللقاح البريطاني أسترازينيكا/أكسفورد يوم الأحد.

وأشار إلى أنّ بلاده سوف تتسلم أيضا جرعات للقاحات أخرى من الصين والهند ودول أخرى، وفق الوكالة.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية فإن عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا بلغ 107 آلاف، مع تسجيل 2,900 وفاة.

#الجزائر #فيروس كورونا #ولاية البليدة #حملة التطعيم ضد كورونا

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