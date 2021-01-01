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لهذا السبب... ألمانيا تطلب لقاحات لعام 2022

السبت 30 يناير 2021 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب... ألمانيا تطلب لقاحات لعام 2022



برلين/سما/

كشف وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم السبت، أن بلاده بدأت في طلب لقاحات مضادة لفيروس كورونا لعام 2022.

وقال الوزير الألماني إن هذا الطلب يأتي تحسبا للحاجة إلى جرعات منتظمة أو زائدة للحفاظ على مناعة السكان في مواجهة سلالات فيروس كورونا.


ودافع الوزير، في حديث عبر الإنترنت للعاملين بالرعاية الصحية، عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية شراء اللقاحات وإدارتها، بحسب "رويترز".

وقال سبان إن طلب اللقاحات إجراء احترازي، "إذا لم نكن بحاجة إليها، فهذا أمر جيد، ولكن إذا احتجنا إليها، فسوف تكون متوفرة".

وبين سبان أن مليونين و300 ألف من سكان البلد الأوروبي البالغ عددهم 83 مليونا قد تلقوا بالفعل أول جرعة من اللقاح.

وتواجه الدول الأوروبية انتقادات، جراء قلة المعروض والإنتاج من اللقاح بعد أن أعلنت شركات أسترازينيكا وفايزر ومودرنا تخفيضات في أحجام التسليم، في حين كان من المتوقع أن تزيد إنتاجها.

وكانت الحكومة الألمانية مددت مؤخرا العزل العام لمعظم المتاجر والمدارس حتى 14 فبراير/ شباط في إطار مجموعة من الخطوات الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا.

#ألمانيا #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #ينس سبان #رويترز

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