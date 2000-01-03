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تعود للعام 2000... صحفي اسرائيلي ينشر صورا نادرة لمباحثات السلام "الفاشلة" مع سوريا

السبت 30 يناير 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعود للعام 2000... صحفي اسرائيلي ينشر صورا نادرة لمباحثات السلام "الفاشلة" مع سوريا



القدس المحتلة/سما/

نشر صحفي إسرائيلي رفيع المستوى صورا نادرة لمباحثات السلام "الفاشلة" مع سوريا، التي جرت في العام 2000.

وذكر الصحفي شمعون آران، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنه قام بتغطية مباحثات السلام "الفاشلة" بين بلاده وسوريا، التي جرت في العام 2000، والمعروفة باسم "كامب ديفيد 2"، والتي جمعت بين فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري، آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك.


ونشر آران في تغريدة باللغتين، العربية والعبرية، صورا نادرة للمباحثات، جمعت الشرع بباراك، مع الرئيس الأمريكي، آنذاك، بيل كلينتون، ووزيرة خارجيته، آنذاك، مادلين أولبرايت، ومسؤولين آخرين، في منتجع كامب ديفيد الأمريكي.

وأشار الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، إلى أنه مرت حوالي 21 عاما على مفاوضات السلام "الفاشلة" بين إسرائيل وسوريا، قائلا:  

كمراسل صوت إسرائيل باللغة العربية، غطيت الحدث التاريخي الذي تم في 3/1/2000 بمشاركة رئيس الوزراء إيهود باراك، وفاروق الشرع وزير الخارجية السوري، والرئيس الأمريكي، بيل كلينتون.

وتابع: 

المفاوضات انتهت بلا شئ ولا نرى أي مؤشر لإحلال السلام بين سوريا وإسرائيل.. ما رأيكم؟



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#اسرائيل #سوريا #السلام #بيل كلينتون #فاروق الشرع #ايهود باراك #كامب ديفيد 2 #شمعون آران

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