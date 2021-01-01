إصابات واعتقالات خلال مسيرات ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

شهدت المسيرات الأسبوعية الحاشدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعمال شغب ما بين المتظاهرين من جهة والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى، خاصةً قرب مقر إقامته في شارع بلفور بالقدس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن شرطي ومتظاهر أصيبا، فيما اعتقل أحد المتظاهرين على الأقل لدى محاولة المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية اقتحام حاجز أمني أمام مقر إقامة نتنياهو، ما دفع الشرطة الإسرائيلية لاستخدام شاحنات تحمل مياه عادمة لتفريق المتظاهرين في المكان.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن المتظاهرين حاولوا الإخلال بالأمن والنظام، وأنها استخدمت وسائل قمع الشغب للحفاظ على الوضع الأمني.

واحتشد المئات من الإسرائيلين على الجسور والمفترقات وأمام منزل نتنياهو الشخصي في قيسارية، فيما شارك نحو ألفين في القدس وتل أبيب، في التظاهرات التي تنظم للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو وتسريع محاكمته، واحتجاجًا على فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات التي تبعت انتشار وباء كورونا.

ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات تشير إلى أن عدد وفيات كورونا تجاوز أعداد وفيات الحروب الإسرائيلية كافة، مشيرين إلى أن نتنياهو المتهم والمذنب الوحيد في فشل التعامل الحكومي مع هذا الملف، فيما طالب آخرون بتشكيل لجنة تحقيق في القصور والفشل الحكومي في التعامل مع الأزمة.