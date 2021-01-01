اليوفي يطارد ميلان بفوز سهل على سامبدوريا(فيديو)

روما/سما/

حقق يوفنتوس فوزًا سهلاً أمام مضيفه سامبدوريا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقان مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي الممتاز.

أحرز فيديريكو كييزا الهدف الأول لليوفي بالدقيقة 20، قبل أن يسجل آرون رامسي الهدف الثاني بالدقيقة 91.

ونجح اليوفي في رفع رصيده إلى 39 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة بالمركز العاشر.

أولى المحاولات كانت من نصيب يوفنتوس بعد مرور 9 دقائق، بعد تمريرة من كييزا إلى دانيلو على حدود منطقة الجزاء سددها دانيلو بقوة فوق مرمى سامبدوريا.

الدقيقة 20 أسفرت عن هدف أول ليوفنتوس عن طريق كييزا، بعد لعبة ثلاثية بدأت بتمريرة من رونالدو إلى موراتا في الناحية اليمنى، الذي مرر كرة عرضية داخل المنطقة قابلها كييزا بتسديدة في الشباك.

رونالدو كاد أن يحرز الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 39، بعدما استلم الكرة خارج المنطقة وأطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة، ارتطمت بالمدافع إيكدال ومرت فوق عارضة الحارس أوديرو إلى ركنية.

وبعد شوط أول سيئ للغاية من سامبدوريا، بدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بمحاولات على مرمى اليوفي، بعدما استلم كوالياريلا الكرة داخل المنطقة وسدد الكرة باتجاه المرمى، لولا تدخل كيلليني الحاسم الذي أبعد الكرة إلى ركنية.

وانفرد موراتا مهاجم يوفنتوس، بمرمى سامبدوريا من بعد منتصف الملعب ليسدد الكرة بالشباك، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي وجود حالة تسلل على المهاجم الإسباني.

وعاد كوالياريلا بفرصة جديدة محققة لسامبدوريا بالدقيقة 58، بعدما أطلق المهاجم تسديدة قوية باتجاه المرمى، نجح تشيزني في التصدي لها وإبعادها عن مرماه ليحرم سامبدوريا من هدف التعادل.

وضاعف البديل رامسي النتيجة ليوفنتوس بهدف ثانٍ في الدقيقة 91، بعد تمريرة طولية من رونالدو من قبل منتصف الملعب إلى كوادرادو ناحية اليمين انطلق وانفرد بالمرمى، ليمرر الكرة إلى رامسي أمام المرمى الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك.