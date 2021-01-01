  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سفير "إسرائيل" في الهند: سفارتنا في نيودلهي تلقت تهديدات سابقا

السبت 30 يناير 2021 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير "إسرائيل" في الهند: سفارتنا في نيودلهي تلقت تهديدات سابقا



القدس المحتلة / سما /

 أكد سفير إسرائيل في الهند لوكالة "فرانس برس" السبت، أن السفارة في نيودلهي كانت في حالة تأهب قصوى بسبب تلقيها "تهديدات"، حتى قبل انفجار القنبلة عند مقرها مؤخرا.

وقال السفير رون مالكا إنه لم يفاجأ بهجوم الجمعة الذي لم يسفر عن إصابات لكنه تسبب في تحطم زجاج ثلاث سيارات.

وقال مالكا في مقابلة عبر الهاتف: "كان يمكن أن ينتهي هذا بشكل مختلف في ظروف أخرى لذلك كنا محظوظين"، مضيفا "نحن جاهزون دائما ورفعنا مستوى التأهب في الأيام الماضية بسبب بعض التهديدات"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المحققين عثروا على مغلف داخله رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الشارع.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الرسالة وصفت الانفجار بأنه "مقدمة" وأشارت إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية والعالم النووي محسن فخري زاده الذي قتل في هجوم تُتهم تل أبيب بالوقوف خلفه.

#اسرائيل #السفارة الاسرائيلية #الهند #نيودلهي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة النصر ضد الهلال في كأس السوبر السعودي 2021

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

الداخلية بغزة تتحدث حول إعادة تشغيل الأسواق الشعبية وصالات الأفراح في القطاع

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

الغارديان تكشف : ترامب عميل للمخابرات السوفيتية منذ 40 عاما

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ"حماس": الحركة ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة

الصحة: لقاح "كورونا" يصل فلسطين خلال أيام واجراءات مطروحة لمواجهة الطفرة الجديدة

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

شاهد: والدة الجندي هادار غولدين تشن هجوما على غانتس ونتنياهو بسبب غزة.. "ماذا يحدث لنا؟"

6

قيادي بفتح: "الثوري" هدد بقتل كل من يرشح نفسه خارج قائمة الحركة في الانتخابات المقبلة